Meisje (15) naar ziekenhuis na CO-intoxicatie: alle gastellers in flatgebouw meteen afgesloten VRJB

27 januari 2019

08u36 1 Brussel Een 15-jarig meisje uit Jette werd zaterdagavond het slachtoffer van een zware CO-intoxicatie. Zij is, samen met twee andere slachtoffers, naar het ziekenhuis overgebracht.

Het incident gebeurde op zaterdagavond om iets na 22 uur in een appartementsgebouw in de Herrewegestraat. De Brusselse brandweer was opgeroepen voor een 15-jarig meisje dat onwel was geworden. Bij aankomst ging de CO-detector van de ambulanciers onmiddellijk af. Het meisje werd meteen overgebracht naar het ziekenhuis. De ambulanciers verluchtten de woning, waarop de brandweer en Sibelga de oorzaak van de CO-intoxicatie onderzochten. Zij stelden vast dat de CO was ontstaan door de slecht werkende brander in de badkamer. Daarna werden nog vier andere badkamers in het appartementsblok gecontroleerd en besliste Sibelga om alle gastellers van het gebouw af te sluiten en te verzegelen. Naast het 15-jarige meisje werden nog twee personen afgevoerd met een lichte intoxicatie. Geen van hen is in levensgevaar.