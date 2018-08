Meiserplein eind deze week deels afgesloten 07 augustus 2018

Vanaf donderdag wordt een deel van het Meiserplein afgesloten. De MIVB vernieuwt er de tramsporen. De werken duren tot volgende week donderdag. De zijrijweg van de Reyerslaan richting Montgomery sluit vanaf donderdag voor het verkeer. Op vrijdag volgt het zuidoostelijke deel van het Meiserplein, tussen de Eugène Plaskylaan en de Reyerslaan. Het verkeer moet dan in de omgekeerde richting, dus in wijzerzin, over het plein moeten rijden. Ook het tramverkeer op lijnen 7 en 25 zal onderbroken zijn en vervangen worden door een T-bus tussen Buyl en Meiser. Tram 7 rijdt vanaf maandag opnieuw normaal, tram 25 vanaf donderdag. Volgens de MIVB kunnen de werken niet wachten, want de tramsporen zijn te versleten en dat kan tot ongelukken leiden. (DCFS)