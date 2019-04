Meester van de Brusselse folklore, Paul Vankueken, is overleden

SZM

09 april 2019

18u10 0 Brussel Bekend figuur van de Brusselse folklore, Paul Vankueken, is op zaterdag 6 april overleden. De artiest is voor het grote publiek vooral bekend om zijn kartonnen reuzen. Maar in zijn omgeving is het zijn “zwanze”, zijn humor en zijn rijke verbeeldingskracht die hem kenmerken. Hij werd 93 jaar.

Vankueken was juwelier van opleiding en geboren artiest. Hij heeft in 1954 zijn juwelierszaak, Vankueken, opgericht, maar zijn hart lag eerder bij de tekenkunsten. Zijn juwelierszaak gaf hij door aan zijn dochter Marie-France. Hij heeft een vijftiental reuzen gemaakt voor de feesten in de Bruegel-wijk en een tiental kleurrijke schilderijen en tekeningen. Vankueken is de Brusselse “ket” bij uitstek. Hij was voorzitter van de lokale handelaars op de vismet en is daar een emblematisch figuur.

Vankueken maakte reuzen voor bekende Brusselaars als Toots Thielemans, acteur Jacques Lippe, Eddy Merckx, Luc Varenne of Lange Jojo. “Artiest, schilder, autodidact, beeldhouwer, scenarist, reuzenmaker, juwelier van beroep, levensgenieter, grapjas en grote kletskous, Paul laat ons geweldige herinneringen na” zo staat er te lezen op de Facebook pagina “Univers des géants”.