Meeste winkels zijn geopend, Inno’s niet WHW

13 februari 2019

14u32 0 Brussel Ook in het straatbeeld zijn de gevolgen van de staking merkbaar. De Galeria Inno’s in de Nieuwstraat en op de Louizalaan blijven dicht. Ook de Mediamarkt en de Zara in de Nieuwstraat zijn gesloten.

Toch is het merendeel van de winkels wel open. Behalve Mediamarkt en Zara zijn de andere winkels in de Brusselse Nieuwstraat zo goed als allemaal open. De New Look-winkel in de Anspachgalerij, waar 110 banen bedreigd zijn, is nog een andere uitzondering. Door de nationale stakingsdag blijven ook enkele supermarkten dicht. Bij Carrefour gaat het bijvoorbeeld om 44 vestigingen, bij Delhaize om 68. Vooral in het zuiden van het land heeft de actie impact. Het merendeel van de winkels is wel geopend.