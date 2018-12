Meertalige campagne moet Vlaamse investeringen in Brussel belichten Jasmijn Van Raemdonck

13u15 0 Brussel VGC-Raadslid Brigitte Grouwels (CD&V) wil in het voorjaar van 2019 een meertalige campagne organiseren om het beleid en de investeringen van de Vlaamse Gemeenschap in Brussel onder de aandacht te brengen van de Franstalige en anderstalige Brusselaars.

De Vlaamse Gemeenschap investeert jaarlijks zo’n 1 miljard euro in onderwijs-, cultuur- en welzijnsvoorzieningen in Brussel. Deze initiatieven zijn ook populair bij vele Frans- en anderstalige Brusselaars. Met haar campagne wil Brigitte Grouwels de Vlaamse Gemeenschap aanzetten om nog meer te investeren in Brussel. “Gezien de vele noden op het terrein moeten de investeringen van de Vlaamse Gemeenschap in Brussel nog verder toenemen”, verduidelijkt ze.

Frustratie

Toch zoekt Grouwels met haar meertalige campagne niet alleen hulp in Vlaamse hoek maar ook bij Frans- en anderstaligen.“Het zou helpen indien de talrijke Frans- en anderstalige gebruikers van ons Vlaamse aanbod in Brussel ook vaker via hun stem steun zouden verlenen. Dit is helaas nog veel te weinig het geval”, vindt Grouwels. Het is volgens haar een frustratie die leeft bij verschillende Nederlandstalige partijen in Brussel. “Vlaanderen zorgt voor twintig procent van de plaatsen in het onderwijs, maar in het stemhokje kiezen de ouders van de kinderen die in het Nederlandstalig onderwijs schoollopen niet voor de versterking van dat beleid”, verduidelijkt ze. Dat kan nadelige gevolgen hebben voor Brussel, zo vreest de politica. “Het zou ertoe kunnen leiden dat de Vlaamse Gemeenschap beslist om minder te investeren in Brussel”, aldus Grouwels.

Met haar campagne wil Grouwels deze evolutie voorkomen. Zij wil samen met Paul Delva (CD&V) in overleg gaan met verschillende Vlaams-Brusselse partijen om tot een breed draagvlak voor een campagne te komen. “De 30ste verjaardag van de VGC in 2019 is het ideale moment om de inspanningen van de Vlaamse Gemeenschap in Brussel eens extra in het licht te stellen”, besluit Grouwels.