Meerdere pv's reden voor sluiting Taverne 54 31 mei 2018

02u45 0

Taverne 54 is gesloten door verschillende inbreuken op de openbare orde en niet vanwege de prostitutieproblematiek. "De voorbije maanden heeft de politie verschillende processen-verbaal opgesteld", zegt Maïté Van Rampelbergh, woordvoerster van burgemeester Philippe Close (PS). "De pv's werden opgesteld voor onder andere drugsfeiten, slagen en verwondingen, illegaal verblijf en verschillende politieinterventies, omdat klanten schade hadden berokkend aan het café." Taverne 54 is sinds 22 mei dicht. "De burgemeester heeft beslist om de deuren voor drie maanden te sluiten. Die tijdspanne wordt bepaald door de wet. Nadien volgen we het café terug op de voet op." (VDBS)