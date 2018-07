Meer politiecontroles in Matongéwijk 20 juli 2018

De lokale politie zal deze zomer opnieuw meer identiteitscontroles uitvoeren in de Matongéwijk, want alweer klagen buurtbewoners over drugsoverlast. Uit de klachten blijkt dat drugdealers er dagelijks aan het werk zijn. "Ze willen hun territorium beschermen waardoor er dikwijls vechtpartijen ontstaan", zegt burgemeester Dominique Dufourny (MR). "Daarnaast belemmeren de dealers heel wat doorgangen en gooien ze hun afval zomaar op straat." Tussen november 2017 en januari 2018 hield de politie ook al meer politiecontroles. Toen werden maar liefst 108 mensen gerechtelijk aangehouden. In de maanden daarna werden nog eens 19 mensen gerechtelijk aangehouden en 57 drugsgerelateerde processen-verbaal opgesteld.





(VDBS)