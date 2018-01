Meer politiecontroles in Matongé: 108 arrestaties 23 januari 2018

02u26 0

De laatste twee maanden heeft de politie in de Matongé-wijk 108 arrestaties uitgevoerd. Dominique Dufourny (MR) besliste eind november dat er meer politiecontroles in de wijk moesten komen. Er werden zo'n 301 agenten ingezet. Het doel van de extra politiecontroles is om drugsdealers in Matongé te klissen. 90 procent van de arrestaties had te maken met drugstrafiek, al werden ook personen gearresteerd voor verboden wapendracht en schriftvervalsing. Vanwege het goede resultaat heeft Dufourny beslist dat er extra politiecontroles zullen zijn tot en met april. (VDBS)