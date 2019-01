Meer dubbele achternamen in Brussel dan in rest van België WHW

21 januari 2019

17u30 0 Brussel In Brussel zijn er procentueel meer kinderen met een dubbele achternaam dan in de rest van het land. Van de 11.350 kinderen van Belgische nationaliteit die in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest geboren zijn, kregen er 1030 de dubbele familienaam.

In Brussel kozen 859 ouders voor een dubbele familienaam vader-moeder en 171 voor de dubbele familienaam moeder-vader. Op een totaal van 11.350 nieuwgeboren kinderen zijn er dus 1.030 met beide familienamen, goed voor 9,07 procent. 9.251 Brusselse kinderen dragen de naam van de vader, 861 de naam van de moeder.

De gegevens komen van de federale overheidsdienst Binnenlandse Zaken. Sinds juni 2014 mogen ouders zelf kiezen welke achternaam ze aan hun kinderen meegeven: die van de vader, die van de moeder of een combinatie van beide in de volgorde die de ouders kiezen.

In Vlaanderen gaat het om 2.328 kinderen op 55.908, dat is 4,16 procent. Van de 32.161 kinderen geboren in het Waalse Gewest, kregen er 2.558 de dubbele familienaam. Goed voor 7,95 procent van het totale aantal.