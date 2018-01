Meer dan 28.000 fietsers geteld 22 januari 2018

In het Brusselse Gewest reden in 2017 gemiddeld 28.000 fietsers rond. Dat blijkt uit de vier fietstellingen die afgelopen jaar werden georganiseerd. Dat cijfer evenaart het recordcijfer dat in 2016 werd gehaald, toen er een derde meer fietsers werden geteld dan het jaar voordien, in 2015. Brussels minister van Mobiliteit Pascal Smet toont is verheugd. "Het is goed nieuws dat de Brusselse fietsers overtuigd blijven. In 2016 kende het aantal fietsers in Brussel een enorme boom, dat het gemiddeld aantal fietsers tijdens de vier telmomenten vorig jaar constant bleef, toont dat de tweewieler voor veel mensen een volwaardig alternatief is om zich in Brussel te verplaatsen."





Volgens de minister is het ook logisch dat een dergelijke evolutie stapsgewijs gebeurt. "De komende maanden komen er heel wat kwalitatieve fietspaden bij in Brussel. Deze vormen ongetwijfeld mee een hefboom om een nieuwe stap te nemen in het aantal fietsers. Bovendien worden er in het voorjaar tien nieuwe fietstelpalen geplaatst, die het hele jaar door een zeer gedetailleerd overzicht zullen geven van het aantal fietsers op verschillende strategische plaatsen." (DBS)