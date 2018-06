Meer blauw rond Hallepoortpark na drie pogingen tot doodslag 21 juni 2018

02u48 0 Brussel Er komt meer blauw in de buurt van het Hallepoortpark. De politie reageert zo na drie pogingen tot doodslag, en de toename van 'kleine criminaliteit'.

De politiezones Brussel Hoofdstad-Elsene en Brussel-Zuid slaan de handen in elkaar om het probleem in de wijk aan te pakken. Het park ligt namelijk op grondgebied van de eerste zone, de wijk op dat van de tweede. "De overlast die we er zien, komt er vooral in de vorm van openbare dronkenschap en drugsgerelateerde feiten", zegt Maïté Van Rampelbergh, woordvoerster van burgemeester Philippe Close (PS). De politie zal daarom zichtbaarder aanwezig zijn in de wijk.





Messteken

Maar de problemen in de wijk gaan verder dan 'kleine criminaliteit'. In de voorbije drie maanden waren er evenveel pogingen tot doodslag. Zo liep een ruzie in café Jester op 12 april volledig uit de hand. Eén slachtoffer kreeg messteken in het aangezicht en moest afgevoerd worden. Vorige week dinsdag was er nog een steekpartij, deze keer in café Le Dôme. Hier raakte de uitbater levensgevaarlijk gewond. Tot slot werd afgelopen maandag nog een gewonde man aangetroffen in het Hallepoortpark. En ook in deze zaak opende het Brusselse parket een onderzoek naar poging doodslag.





"We hebben al deze feiten opgenomen in onze risico-analyse", zegt Dorothee Catrysse, woordvoerster van de politiezone Brussel-Zuid. "Onze agenten zullen nu vaker patrouilleren in de wijk en we zullen zichtbaarder aanwezig zijn."





(VDBS)