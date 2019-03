Meer blauw moet metrostation Lemonnier opnieuw leefbaar maken WHW

13 maart 2019

13u29 0 Brussel Dubbel zoveel blauw op straat en meer samenwerking tussen de verschillende veiligheidsdiensten. Dat is het recept dat metrostation Lemonnier opnieuw leefbaar moet maken. Na enkele onrustige dagen brak er gisteren een spontane staking uit bij het MIVB-personeel.

Het station Lemonnier komt de laatste weken negatief in het nieuws. Overvallen, vechtpartijen en wangedrag tegen agenten en MIVB-personeel. Het leidde tot een spontane staking van deze laatsten. Het gevolg was dat stadsdiensten, de MIVB, de federale politie bevoegd voor de veiligheid in de metro en de politiezone Brussel-Hoofdstad Elsene meteen samen zaten. Op korte termijn zullen enkele maatregelen opgelegd worden. De politieacties worden verdubbeld en de Bravvo-preventiediensten van de stad Brussel zullen doorheen de dag met tien personen en ’s nachts met 27 personen op het terrein zullen zijn. “Deze wijk wordt een prioriteit voor onze diensten. We hebben sinds januari al 13 politieacties in de wijk gehouden, maar ik wil dat cijfer verdubbelen. Dit mag geen no-gozone worden. Iedereen moet accepteren dat er meer blauw zal zijn en dat je misschien je papieren moet tonen”, stelt burgemeester Close, “we gaan ook de samenwerking tussen de verschillende diensten, zoals de politie, het parket en de MIVB, versterken.”

Ook onrust boven de grond

Ondertussen blijft het onrustig in de wijk. Zo was er dinsdagavond nog een steekpartij aan Anneessens. De politiediensten merken op dat er een link is tussen de metro en het bovengrondse gebeuren. “Het gaat om multirecidivisten die soms tot vijftien keer opgepakt zijn en zich dikwijls in een illegale situatie bevinden. We hebben met Dienst Vreemdelingenzaken contact gehad om dit prioritair aan te pakken”, zegt korpschef van de Brusselse politie Michel Goovaerts. De MIVB heeft de wifi in het station tijdelijk afgesloten tot de situatie verbetert om te voorkomen dat hierdoor mensen samentroepen. De MIVB kondigde dinsdag al aan dat ook zij maatregelen nemen. Zo zullen de chauffeurs voortaan niet meer van shift wisselen in Lemonnier, maar wel in het Zuidstation.