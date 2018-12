Medewerkers vzw Spullenhulp leggen het werk neer Jasmijn Van Raemdonck

03 december 2018

19u36 0 Brussel De beslissing van de directie om maar een halve dertiende maand uit te betalen schoot de 150 medewerkers van het magazijn van vzw Spullenhulp in Anderlecht in het verkeerde keelgat. Daarop legden zij maandag het werk neer.

De directie was verrast door deze staking. De vakbonden wisten volgens hen al sinds het begin van dit jaar dat de prognoses van de vzw voor 2018 negatief waren. Het was dus al langer bekend dat de bonus, die afhankelijk is van de resultaten, niet zou worden uitbetaald. Na overleg is beslist om de werknemers nu toch 75 procent van de bonus uit te betalen.

Met de staking eisen de werknemers ook betere omstandigheden en maatregelen tegen de werkdruk. Dinsdagochtend legt de directie een nieuw voorstel voor aan het personeel en zullen de werknemers beslissen of ze het werk hernemen.