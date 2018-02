Massa volk steunt Globa Aroma 19 februari 2018

02u25 1

Honderden sympathisanten hebben zaterdagnamiddag hun steun betuigd aan Globe Aroma, een open kunstenhuis in het centrum van Brussel. Ze kwamen samen aan de Akenkaai om te protesteren tegen de politie-inval van afgelopen week. Zeven mensen zonder papieren werden toen opgepakt. Twee werden meteen doorgestuurd naar het gesloten centrum 127bis in Steenokkerzeel. "De politie heeft een buitensporige controle gehouden. Zonder enige aanleiding werd iedereen, ook toevallige bezoekers, gecontroleerd. Ze misbruikten hun macht", aldus de actievoerders. De culturele wereld is onthutst dat de politie een gewelddadige inval heeft gedaan op een plek die een veilige haven is voor veel nieuwkomers, met of zonder papieren. Globe Aroma werkt samen met Fedasil en het Klein Kasteeltje. De meeste kunstenaars zijn dan ook nieuwkomers in ons land. . "Wij brengen creatieve nieuwkomers in contact komen met lokale kunstenaars. Creatieve expressie en inburgering gaan hand in hand, en bij ons krijgen mensen met vallen en opstaan vertrouwen in hun nieuwe omgeving," klinkt het bij Globe Aroma. (WHW)





