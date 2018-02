Martina en Jan vliegen mee met Poppy Flight 02 februari 2018

De Belgische Luchtmacht organiseerde gisteren de operatie Poppy Flight. De operatie was een onderdeel van verschillende herdenkingsevenementen rond de Eerste Wereldoorlog in ons land.

Defensie en de 'Task Force 100 jaar WO I' schakelden daarom een A109 helikopter van de Luchtmacht in om op elf scholen een herdenkingspakket af te leveren met een specifieke boodschap. Tijdens de 'Poppy Flight' vlogen ook twee leerlingen mee van de International School of Brussels, Martina en Jan.





"We moesten een motivatiebrief schrijven om de helikoptervlucht te winnen", verduidelijkt Martina. "Ik heb geschreven over hoe mijn overgrootvader gevochten heeft in de Eerste Wereldoorlog. Het was een unieke ervaring om in de helikopter mee te vliegen." Martina en Jan namen het herdenkingspakket in ontvangst dat onder andere bestaat uit een boekenset. Daarnaast werd aan de scholen gevraagd om een kunstwerk te creëren, dat geïnspireerd is op de klaproos om aan de volgende school af te geven. (VDBS)