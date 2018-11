Marslanding op groot scherm Jasmijn Van Raemdonck

26 november 2018

12u00 0 Brussel De landing van het ruimtetuig InSight op Mars kan maandagavond live gevolgd worden vanop de VUB-campus in Etterbeek. Rector Caroline Pauwels, die te gast is bij het Jet Propulsion Laboratory van de NASA, geeft live commentaar vanuit Pasadena bij Los Angeles.

Zes jaar na de landing van het ruimtevaartuig Curiosity op Mars is nu ook InSight aan de beurt. Met dit onbemande vaartuig wil NASA meer te weten komen over de inwendige structuur van de rode planeet. “InSight heeft instrumenten aan boord die drie tot vijf meter diep in de korst de temperaturen van de planeet gaan meten. Zo kan er achterhaald worden of er nog vloeibaar water aanwezig is op mars”, legt professor Geologie Philippe Claeys van de VUB uit.

Met de Marsmissie hopen de onderzoekers meer inzicht te krijgen in het ontstaan van aardachtige planeten, zoals de aarde zelf. De Marslanding kan vanaf 18.30 uur gevolgd worden vanuit de promotiezaal van gebouw D op de campus Etterbeek. Om 21.00 uur zou Insight effectief aankomen op de rode planeet.