Marollenlift krijgt "olijke toets"

De Finse artieste Kaarina Kaikkonen werkte aan de lift het kunstwerk 'If I had Wings' uit. Het gaat om een kleurrijke slinger, bestaande uit 1.300 T-shirts die door lokale partners en inwoners van de Marollenwijk gedoneerd werden. "De lift en de brug zijn beide erg mannelijke en koude structuren", aldus Kaikkonen. "Het kleurrijke kunstwerk voegt een olijke, warme en vrouwelijke toets toe aan de installatie." 'If I had Wings' is een eerste van drie projecten waarmee de Marollenwijk opgefleurd zal worden. (DCFS)