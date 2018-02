Marktkramer neergestoken 26 februari 2018

Langs de Werkhuizenkaai werd gisteren rond 13 uur een marktkramer neergestoken. "Het slachtoffer kreeg het aan de stok met een andere man over zijn standplaats op de vroegmarkt", zegt Ilse Van de Keere van de lokale politie. "Het kwam tot een hoogoplopende ruzie waarbij de marktkramer messteken in de rug kreeg." Het slachtoffer werd zwaargewond overgebracht naar het ziekenhuis, maar verkeert niet in levensgevaar. De dader kon opgepakt worden. (DBS)