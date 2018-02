Maria en Mohamed populairst in Brussel 17 februari 2018

Maria en Mohamed zijn de meest voorkomende voornamen in Brussel. Dat blijkt uit de gegevens die het Belgische statistiekbureau Statbel heeft verzameld voor de volledige bevolking in 2017. In Brussel staat Mohamed op de eerste plaats bij de mannen, terwijl zijn bijna-naamgenoot Mohammed op drie staat. Tussenin prijkt Jean nog op de tweede plaats. Bij de Brusselse vrouwen is Maria populairder dan Marie en Fatima. Statbel heeft ook statistieken voor de andere gewesten. Maria en Marc zijn de meest voorkomende voornamen in Vlaanderen. In Wallonië blijkt Jean de meest voorkomende mannennaam te zijn, voor Michel en Philippe. Bij de vrouwen haalt Emma het van Marie en Laura. Als naar de volledige Belgische bevolking gekeken wordt, voeren Maria en Jean de ranglijsten aan. (DCFS)