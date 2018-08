Marathon eindigt op andere locatie 08 augustus 2018

De marathon en halve marathon zullen dit jaar niet alleen starten maar ook finishen in het Jubelpark. Tot vorig jaar lag de start in het Jubelpark en de aankomst op de Anspachlaan. Het volledige parcours zal op 31 augustus bekendgemaakt worden.





"De start en de finish bevinden zich nu op slechts 200 meter van elkaar en dat is veel praktischer voor zowel de lopers als hun supporters", zegt Greg Broekmans van organisator Golazo sports.Daarnaast komt er een tentoonstelling in het museum Autoworld en kunnen deelnemers kennismaken met de specialiteiten van ons land tijdens 'La Grande Fête Belge'. Een 'Belgian Beer House' strijkt neer in het Jubelpark, waar deelnemers en supporters kunnen proeven van Belgische bieren, frietjes, wafels en chocolade. De marathon vindt op 28 oktober voor de 15de keer plaats. (DCFS)





