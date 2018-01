Manneken Pis wordt even douanier 27 januari 2018

Manneken Pis is alweer een kostuum rijker. Vrijdag kreeg hij een douanierspakje, geschonken door de Algemene administratie van de Belgische Douane en Accijnzen. Zijn garderobe telt nu al 988 kostuums. Trots pronkt het Ketje in zijn blauwe douaniers-pakje en bijhorende kepie. Op die manier vierde hij gisteren mee de internationale Douanedag.





Manneken Pis had al een oud exemplaar in het kaki, maar voor de gelegenheid kreeg hij een modernere versie aangemeten. Het kostuum is een cadeau van de Belgische douane en werd vrijdagochtend in het stadhuis overhandigd.





Nog dit jaar zou Manneken Pis zijn duizendste kostuum overhandigd krijgen. Zodra Manneken Pis zijn nieuwe kostuum uittrekt, wordt het bij de rest van de pakjes in zijn kleerkast in het garderobemuseum in de Eikstraat gehangen. (DCFS)