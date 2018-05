Manneken Pis trekt 1.000ste kostuum aan 14 mei 2018

Manneken Pis trok zaterdag zijn 1.000ste kostuum aan. Het zilverkleurig pakje met lichtgevende neonverlichting werd geschonken door het Atomium, die dit jaar zijn 60ste verjaardag vierde. "Het 1.000ste kostuum mocht niet zomaar een kostuum zijn. Daarom braken we met de aloude traditie", zegt Karine Lalieux, Brussels schepen van Cultuur. "Normaal bieden verenigingen of personen aan om Manneken Pis een kostuum te schenken. Voor deze ene keer zijn we zelf op zoek gegaan naar iemand. We hebben daarom gekozen voor een ander Brussels symbool, dat ook een verjaardag viert, het Atomium." De Belgische ontwerper Jean-Paul Lespagnard creëerde het zilverkleurig pakje creëerde en liet zich inspireren door de kleur van de beruchte bollen. (DCFS)