Manneken Pis plaste jarenlang 1.500 liter drinkwater in de riool Joyce Van De Winkel

23 maart 2019

14u51 1 Brussel Uit metingen van de stad Brussel bleek dat Manneken Pis jarenlang 1.500 liter water de riool inplaste. Voortaan zal het bekendste standbeeld van Brussel het water dat hij de fontein inplast recupereren via een gesloten watercircuit.

De Brusselse schepen van Klimaat, Benoit Hellings (Ecolo), gaf drie maanden geleden de opdracht om metingen uit te voeren op de hoeveelheden drinkwater dat via fonteinen en standbeelden in de riool terechtkomt. Wat bleek? Het bekendste standbeeld van Brussel, Manneken Pis, heeft jarenlang grote hoeveelheden drinkwater verspild. Tot 1.500 liter drinkbaar water werd dagelijks door het standbeeld de riool ingeplast. Dat zou vergelijkbaar zijn met het jaarlijks verbruik van tien gezinnen. Op basis van die metingen besliste de stad om het water voortaan via een gesloten circuit te laten lopen. Zo recupereert Manneken Pis het water dat hij de riool inplast en gaat er niet onnodig drinkwater verloren.