Manneken Pis plast melk op 1 juni 25 mei 2018

Manneken Pis zal op Wereldmelkdag op 1 juni de hele dag melk plassen in het tenue van een Afrikaanse veehouder. De Belgische ngo Dierenartsen Zonder Grenzen vraagt met de actie aandacht voor het belang van melk in Afrika.





Melk is in Afrika een belangrijke bron van voedsel en inkomsten, maar in Afrika is er aan melk vaak een gebrek. Dat leidt tot ondervoeding van de bevolking.





Met de actie wil de ngo Brussel sensibiliseren over het probleem. Toevallige passanten krijgen op 1 juni tussen 9 en 14 uur ook een gratis glas melk van Fairebel, het merk van de Belgische boerencoöperatieve Faircoop. (DCFS)