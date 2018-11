Manneken Pis plast bier op Saint-Vé Freya De Coster Jasmijn Van Raemdonck

16u03 0 Brussel Het nieuwe studentenjaar is ingezet en dat zal de stad geweten hebben. Traditiegetrouw vierden de studenten 20 november Sint-Verhaegen, Saint-Vé in de volksmond, ter ere van de oprichter Paul Verhaegen van de universiteit. Voor de gelegenheid plaste Manneken Pis bier in zijn fontein.

Net als de voorbije twee jaar waren de praalwagens verboden tijdens de studentenstoet. In de plaats daarvan liepen de drinkebroeders in een voetgangersparade vanop het feestdorp op de Zavel naar de Beurs. Daar zetten ze het feest zich verder met gezang.

Ook Manneken Pis vierde mee. Hij trok voor de gelegenheid zijn studentenkostuum aan en plaste bier in plaats van water.

Het bonte studentenfeest staat dit jaar in het teken van ‘de burgerlijke ongehoorzaamheid’, een knipoog naar de studentenrevolte in mei ’68. Studenten willen daarmee nagaan of hun stem vandaag meer gehoord wordt dan vijftig jaar geleden.