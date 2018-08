Man zwaargewond na schietpartij 01 augustus 2018

Een man is gisterenochtend zwaargewond geraakt bij een schietpartij in de Argonnestraat. Hij verkeerde een tijdje in levensgevaar. Het schietincident vond plaats rond 5.30 uur. "Rond dat tijdstip werden enkele schoten gelost en een man, die nog niet formeel geïdentificeerd werd, raakte gewond door twee kogels, een in het been en in een in de arm", zegt parketwoordvoerder Denis Goeman. Het parket is een opsporingsonderzoek gestart naar feiten van poging doodslag. De dader of daders zijn nog steeds spoorloos, maar worden opgespoord door de politie. De schietpartij vond plaats net voor een café, maar het is nog niet duidelijk of het slachtoffer en de daders klanten van het café waren. De uitbater en eventuele klanten zullen wel verhoord worden als getuigen. (VDBS)