Man zwaait met mes in Koningsstraat 18 augustus 2018

De politie heeft woensdagochtend een 33-jarige man opgepakt die met een mes zwaaide in de Koningsstraat in Sint-Joost-Ten-Node. Een patrouille hoorde luid geschreeuw en snelde op de commotie toe. Daar zagen ze de mandie een mes voor zich uit hield. Toen de politie hem vroeg zijn wapen weg te gooien, reageerde hij niet. De agenten trokken hun wapen en bevolen hem opnieuw zijn wapen op straat te leggen. Pas dan gehoorzaamde de man. De agenten konden hem veilig en zonder tegenstribbelen oppakken en namen het wapen in beslag. Hij werd verhoord in het politiekantoor en ter beschikking gesteld van het parket. Zijn motieven zijn onduidelijk. (DCFS)