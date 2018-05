Man vindt projectiel in Dudenpark 19 mei 2018

02u27 0

Ontmijningsdienst DOVO moest vrijdag rond het middaguur uitrukken naar de Jupiterlaan, nadat iemand een klein projectiel gevonden had in het Dudenpark.





"Die man had het projectiel meegenomen naar zijn werkgever, die meteen de hulpdiensten gebeld heeft", zegt Dorothee Catrysse, woordvoerster van de politiezone Brussel-Zuid. "Maar al snel werd duidelijk dat er geen gevaar was. Het projectiel werd meegenomen naar het politiecommissariaat." Voor alle zekerheid werd wel tijdelijk een veiligheidsperimeter ingesteld. (VDBS)