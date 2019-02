Man verwond aan hoofd in caféruzie WHW

19 februari 2019

16u15 0 Brussel De politie van de zone Brussel-Noord heeft gisteren in Sint-Joost-ten-Node een man aangetroffen met ernstige verwondingen in het gezicht. Hij zou betrokken geweest zijn bij een caféruzie en incasseerde een messteek in het hoofd. Hij verkeert niet in levensgevaar.

Omstreeks 11.15 uur arriveerden agenten op het kruispunt van de Linné- en de Rivierstraat in Sint-Joost, waar een man met verminkt aangezicht op de stoep lag. Het mes waarmee hij vermoedelijk in het hoofd werd gestoken, bevond zich wat verderop. De man was wellicht het slachtoffer van een caféruzie. Hij verloor veel bloed en werd afgevoerd naar het ziekenhuis, maar verkeerde niet in levensgevaar. De politie is nog steeds op zoek naar de dader.