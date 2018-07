Man verdwijnt na ziekenhuisbezoek 28 juli 2018

02u48 0

De politie is op zoek naar de 28-jarige Mehdi Benabderrahmane. De man verliet zaterdag 21 rond 19 uur het Universitair Ziekenhuis in Sint-Lambrechts-Woluwe, maar sindsdien werd de man niet meer gezien. Mehdi heeft de Franse nationaliteit en verblijft sinds midden april in België, meer bepaald in Vorst. Hij is 1.74 meter groot en normaal gebouwd. Hij heeft kortgeknipt zwart haar en draagt een bril. Mehdi wandelt voorovergebogen en heeft een onregelmatig gebit. Waarschijnlijk draagt hij een donkere sportbroek, een donkerblauwe pull en zwarte baskets.





(VDBS)