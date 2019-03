Man valt 8 meter diep in metrostation WHW

11 maart 2019

09u49 0 Brussel Een man die lag te slapen in het premetrostation Lemonnier, is uitgegleden en gevallen in een schacht van 8 meter diep. De man is voor verzorging naar het ziekenhuis overgebracht maar zijn verwondingen zouden meevallen.

Gisteravond werd de Brusselse brandweer opgeroepen voor een incident in het premetrostation Lemonnier. Een man zonder vaste verblijfplaats was gevallen in een schacht van om en bij de 8 meter diep. “De persoon sliep op een balk onder de tramsporen, verloor het evenwicht is daardoor gevallen,” aldus de Brusselse brandweer. De brandweer kon de man vinden omdat hij met de zaklamp van zijn smartphone zijn positie kon tonen. De man moest voor verzorging naar het ziekenhuis. Hij is lichtgewond aan de onderbenen, maar is niet in levensgevaar.