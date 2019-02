Man uit dreigementen op campus WHW

20 februari 2019

08u12 0 Brussel Een onbekende man heeft gisteren bedreigingen geuit op de campus van Université Saint-Louis - Bruxelles. De universiteit diende niet ontruimd te worden en de man wordt momenteel opgespoord.

Het incident vond omstreeks 12.30 uur plaats, toen de man volgens Sudpresse in een auditorium riep dat “de boel zou ontploffen”. De lokale politie kan die uitspraken niet bevestigen en meldt dat de man verwarde uitspraken deed. Wel zou hij het lokaal verlaten hebben toen een aanwezige lesgever hem dat vroeg. De politie kwam ter plaatse en controleerde het gebouw om na te gaan of de man niet meer in de omgeving was. Op beelden van de bewakingscamera’s was ook te zien dat de onbekende man de campus had verlaten. De man wordt opgespoord en er loopt een onderzoek om hem te identificeren.