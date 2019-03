Man uit doodsbedreigingen tegen agenten “Als ik een wapen had, schoot ik jullie door het hoofd” WHW

19 maart 2019

10u27 0 Brussel Een Brusselse man is veroordeeld tot een celstraf van 6 maanden met uitstel voor partnergeweld en weerspannigheid.

Twee jaar geleden belde zijn vriendin in paniek de hulpdiensten. De politie kwam ter plaatse en vond de vrouw terug bij een kruidenier, waar ze zich verschanst had. Buiten konden ze haar vriend intercepteren. “We hadden een kleine discussie maar de is al lang uitgepraat”, minimaliseerde hij de feiten. Toen de agenten hem verzochten om mee te komen naar het commissariaat, ging hij door het lint.

“Als ik nu een wapen had, zou ik jullie door het hoofd schieten”, riep hij uit. Toen de agent zijn handboeien wilden omdoen trachtte hij hen meermaals te slaan. Ook uitte hij nog andere doodsbedreigingen. “Als de onenigheid al uitgepraat was, waarom had ze zich dan verschanst bij een kruidenier?”, veegde de rechter zijn argument van tafel. Ook voor de andere betichtingen werd hij veroordeeld.