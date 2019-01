Man tracht appartement binnen te dringen WHW

11 januari 2019

11u52 0 Brussel Een 26-jarige man is opgepakt nadat hij een appartement aan de Mettewielaan probeerde binnen te dringen.

Rond zeven uur vroeg de man, die illegaal in ons land verbleef, een bewoonster om de deur van de hal te openen zodat hij naar een vriend kon die op de vierde verdieping zou wonen. De dame geloofde niets van zijn verhaaltje en weigerde hem de toegang. Twee uur later probeerde hij het opnieuw bij iemand anders. Die belde meteen de politie. Toen de patrouille ter plaatse kwam, zorgde de verdachte even voor onrust door een hamer uit zijn broek te halen. Hij kon zonder problemen ontwapend en opgepakt worden.