Man steelt werfvoertuig en ramt vijftien wagens WHW

01 december 2018

10u04 0

In Sint-Gillis heeft een dronken man vrijdagavond een werfvoertuig gestolen. Hij reed er vervolgens mee in op een vijftiental wagens die in de Henri Jasparlaan geparkeerd stonden. De man werd opgepakt, maar kon niet meteen verhoord worden.