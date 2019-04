Man steekt broer neer na ruzie over opruimen kamer Jury beveelt internering WHW

02 april 2019

17u54 0 Brussel Het Brusselse hof van assisen heeft vandaag de internering van Youssouf Bah bevolen. Gisteren werd hij al schuldig bevonden aan opzettelijke slagen en verwondingen zonder intentie om te doden. Die hebben geleid tot de dood van zijn broer.

Op 30 december 2017 stak hij zijn broer Ibrahim Bah neer in Schaarbeek. Het 24-jarige slachtoffer overleed in het ziekenhuis. Uit het eerste onderzoek bleek dat Youssouf Bah zijn broer drie keer had neergestoken in het appartement waar de familie Bah woonde. Dat lag dichtbij het politiebureau op de Georges Rodenbachlaan in Schaarbeek, waar het slachtoffer nog naartoe strompelde. De feiten speelden zich af voor de ogen van de kleine broers en zus van de verdachte en het slachtoffer, van 7, 10 en 13 jaar oud. Volgens hun getuigenissen kwam Ibrahim rond de middag aan op de flat, at hij iets en ging hij vervolgens aan Youssouf zeggen dat hij moest opstaan om zijn kamer op te ruimen en de vaat te doen. Daarop kwam het tot een ruzie tussen hen. De familie had de twee broers naar eigen zeggen nog nooit zien vechten, en zei dat ze goed konden opschieten met elkaar.

Schizofrenie

Begin maart heeft de psychiatrische expert Bah opnieuw onderzocht en geconcludeerd dat hij paranoïde schizofrenie had. Er werd beslist dat de 22-jarige Sierra Leoner voorlopig op de psychiatrische afdeling van de gevangenis van Sint-Gillis blijft, waar hij afgelopen november geplaatst werd. Later kan dan bekeken worden waar hij geplaatst zal worden. De rechters waren van mening dat, gezien zijn ziekte en verschillende andere factoren, Youssouf Bah een “ernstig sociaal gevaar” is. Ze merkten op dat de gevangenispsychiater een nieuwe mesaanval mogelijk acht. Dat risico is des te groter aangezien hij weigert zijn voorgeschreven medicatie te nemen. Het hof haalde ook een incident aan dat zich in december afspeelde in de gevangenis. Youssouf Bah viel een andere gedetineerde aan met een schaar, “om een triviale reden”, wat doet denken aan de feiten van 2017.