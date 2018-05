Man stalkt ex ook twee jaar na breuk nog 24 mei 2018

02u43 0

De rechter heeft een man uit Ukkel veroordeeld tot twee jaar cel omdat hij zijn ex-vriendin bleef stalken. Op 16 juli van vorig jaar verschafte de beklaagde zich toegang tot de woning van zijn ex, die twee jaar eerder een punt achter hun relatie gezet had. Hij sloeg er gaten in de muren en gooide de televisie op de grond. Ook nam hij haar kredietkaart mee. Op 6 april 2017 was het opnieuw van dat. Hij parkeerde zijn wagen voor haar woning en volgde het doen en laten van haar dochtertje. De politie kwam tussenbeide en nam hem mee voor verhoor, waarop hij beloofde zich voortaan in te houden. Maar even later achtervolgde hij haar alweer met de wagen en bedreigde hij haar. Bovendien gaf hij een vriend van zijn ex een vuistslag in het gezicht. De man stuurde zijn kat naar de rechtbank. (WHW)