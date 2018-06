Man stak nieuwe vriend van ex neer 21 juni 2018

02u33 0 Brussel Een man uit Anderlecht riskeert drie jaar cel voor slagen en verwondingen.

Het 1,5 jaar jonge dochtertje van de man was begin 2017 wegens ziekte opgenomen in het ziekenhuis. Toen de moeder van het meisje, met wie de man niet langer een koppel vormde, ter plaatse kwam, brak de hel los. De vrouw had immers haar nieuwe vriend meegebracht en dat wist de beklaagde niet te appreciëren. Die nieuwe vriend kreeg twee messteken in de dij - en daar had de beklaagde ook al per sms mee gedreigd. Aanvankelijk werd hij vervolgd voor poging doodslag, maar die intentie achtte het parket niet bewezen. Uitspraak in september. (WHW)