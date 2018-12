Man schiet met oorlogswapen op restaurant WHW

24 december 2018

11u48 0 Brussel Een onbekende man heeft iets voor 10 uur het vuur geopend op een restaurant op de Louizalaan in Brussel.

Een getuige zag hoe een man rond 9u50 verschillende schoten loste in het raam van een horecazaak, wellicht La Parisienne. Daarna sloeg de dader op de vlucht. Volgens de getuige schoot de man met een Kalasjnikov, maar dat moet ballistisch onderzoek nog bevestigen. De politie is ter plaatse voor een onderzoek. Uit de eerste vaststellingen blijkt dat er minstens drie kogels werden afgevuurd. Niemand zou daarbij gewond zijn geraakt. Over de motieven van de man is voorlopig nog niets geweten.