Man overvalt Okay met oorlogswapen Robby Dierickx

19 januari 2019

14u13 0

Het Okay-warenhuis in de Grootsermentstraat in de Dansaertwijk in Brussel is vrijdagavond overvallen door een man met een oorlogswapen. De dader drong de winkel rond 20 uur, net op het moment dat de werknemers de supermarkt wilden sluiten, binnen en eiste de inhoud van de kassa. Het is nog onduidelijk of de man, vermoedelijk tussen 25 en 30 jaar oud, met geld aan de haal ging. Er vielen geen gewonden. Volgens de politie is het nog niet duidelijk of het om een echt oorlogswapen dan wel een valse versie ging.