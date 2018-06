Man overvalt apotheek om medicatie te krijgen 04 juni 2018

Opvallende overval vrijdagochtend in Schaarbeek. Een 58-jarige man wandelde een apotheek met een vuurwapen binnen en vroeg de uitbaatster niet om geld maar wel om medicijnen. De uitbaatster weigerde omdat de man de medicatie enkele dagen eerder al gekregen had.





Omdat hij bleef aandringen, deed ze alsof ze de geneesmiddelen toch ging halen. Maar ondertussen belde ze de politie, die de man wat later kon oppakken. De dader, die hoogstwaarschijnlijk dronken was, ging zonder zich te verweren mee naar het commissariaat. (RDK)