Man opzettelijk aangereden 18 april 2018

Bij een geval van verkeersagressie in Schaarbeek is een man maandagnacht gewond geraakt. Zijn auto werd omstreeks middernacht aangereden door een ander voertuig, waarop de andere bestuurder vluchtmisdrijf pleegde. Maar het slachtoffer vond de vluchter wat later terug en stapte op zijn auto toe. De agressieveling gaf daarop plankgas en reed de man aan. Hij werd overgebracht naar het ziekenhuis, maar verkeerde niet in levensgevaar. De dader werd nog niet opgepakt. (VDBS)