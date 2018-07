Man opgepakt voor twee pogingen tot doodslag 09 juli 2018

02u33 0

In Sint-Joost-ten-Node heeft de lokale politie een man opgepakt die twee personen ernstig verwondde. "De verdachte werd in verdenking gesteld van twee pogingen tot doodslag", klinkt het bij het parket van Brussel. "Zaterdag 30 juni, rond 4.20 uur, raakte een 39-jarige man zwaargewond op het Flageyplein. Hij had een grote wonde in zijn hals en lag op de grond toen de politie hem aantrof", zegt Ine Van Wymersch, woordvoerster van het parket van Brussel. "Nadat de agenten de eerste zorgen hadden toegediend, werd het slachtoffer overgebracht naar het ziekenhuis. Hij verkeerde niet in levensgevaar." Het slachtoffer verklaarde aan de politie dat een zekere R.R. hem had aangevallen. "Diezelfde ochtend werd de 33-jarige R.R gearresteerd in het kader van een ander feit van geweld", gaat Van Wymersch verder. "Hij zou een ander slachtoffer op het achterhoofd hebben geslagen met een voorwerp." Ook dat slachtoffer verkeerde niet in levensgevaar. "R.R. werd in verdenking gesteld van twee pogingen tot doodslag en werd in voorlopige hechtenis geplaatst", aldus de woordvoerster. Er wordt ook een psychiatrisch onderzoek uitgevoerd. (VDBS)