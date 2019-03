Man ontsnapt ondanks inzet van politiehelikopter WHW

07 maart 2019

12u34 0 Brussel In Schaarbeek heeft de politie gisteren een klopjacht gehouden op een vluchtende man. De man had een ongeval veroorzaakt toen hij vluchtte voor een controle. Ondanks de inzet van een helikopter kon hij niet gevat worden.

De man had weinig zin in een controle door de politie. Hij reed met hoge snelheid weg en veroorzaakte even later een ongeval op de Maarschalk Fochlaan. Daarna vluchtte hij verder te voet.” Bij het ongeval zouden geen gewonden gevallen zijn. Bij de zoekactie, die startte rond de middag en pas uren later werd afgerond, werd ook een helikopter van de federale politie ingezet. Die cirkelde een tijdlang boven Schaarbeek. De man is echter toch nog kunnen ontsnappen.