Man ontkent geweld tegen treinbegeleider 28 maart 2018

02u41 0 Brussel Een 44-jarige man uit Halle riskeert een celstraf van drie maanden met uitstel voor geweld tegen een treinbegeleider.

De feiten dateren van 13 januari 2017. Die dag had de beklaagde geen geldig vervoersbewijs op zak. Hij had wel een tienrittenkaart, maar die was niet ingevuld omdat de man naar eigen zeggen geen pen had. Toen hij door de treinbegeleider aangesproken werd, ging hij dreigend voor de neus van het slachtoffer staan. Even later kreeg die een fikse duw tegen de borstkas, waardoor hij bijna op de grond viel. Reizigers die tussenbeide kwamen, werden vervolgens ook belaagd door de veertiger, die uiteindelijk in het station Brussel-Zuid onderschept kon worden. "Die treinbegeleider was een racist", klonk de 'uitleg' van de agressieveling. "Ik heb helemaal niemand aangeraakt." Uitspraak op 24 april. (WHW)