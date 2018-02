Man neergestoken aan Flageyplein 13 februari 2018

02u41 0

Een man is zondagavond neergestoken met een mes aan het Flageyplein. "Rond 21 uur kregen we een melding binnen voor slagen en verwondingen", zegt Olivier Slosse, woordvoerder van politiezone Brussel Hoofdstad-Elsene. "Bij aankomst troffen we een persoon aan die gewond was. De man verkeerde niet in levensgevaar, maar werd voor verzorging overgebracht naar het ziekenhuis. Daar moet hij nog tot vandaag blijven. Het slachtoffer was onder invloed van alcohol, maar we weten nog niet of dit een rol heeft gespeeld in de feiten. De dader is momenteel nog spoorloos, maar het onderzoek loopt", aldus Slosse. (VDBS)