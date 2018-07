Man naar ziekenhuis na vechtpartij 24 juli 2018

02u27 0

Een 31-jarige man uit Anderlecht is zaterdagnacht verwikkeld geraakt in een vechtpartij op de Oude Markt in Leuven. Een 22-jarige jongeman zonder verblijfplaats in België gaf kopstoten en vuistslagen aan de 31-jarige man uit Anderlecht. Die sloeg op zijn beurt een fles stuk op het hoofd van de jongeman. De twintiger werd meegenomen door de politie en de man uit Anderlecht moest met lichte verwondingen overgebracht worden naar het ziekenhuis.





(ADPW)