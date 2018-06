Man naar commissariaat na klappen in uitzendkantoor 13 juni 2018

Een 41-jarige man uit Anderlecht is door de Leuvense politie meegenomen naar het commissariaat nadat hij in een uitzendbureau een 42-jarige man uit Lubbeek in het gezicht had geslagen. Daarna liep de man boos weg en sloeg nog om zich heen naar voorbijgangers. De politie werd erbij gehaald en trof de verwarde man uit Anderlecht aan op de Bondgenotenlaan. Hij werd meegenomen naar het commissariaat en er werd proces-verbaal opgesteld. (ADPW)