Man met mes verschanst zich in kelder van dierenartsenpraktijk

29 januari 2019

15u09 0 Brussel Op de hoek van de François Gaystraat en de Eggerickxstraat in Sint-Pieters-Woluwe heeft een man met een mes zich verschanst in de kelder van een dierenartsenpraktijk. De speciale interventiediensten zijn ter plaatse.

In Sint-Pieters-Woluwe houdt een man met een mes zich verschanst in de kelder van een dierenartsenpraktijk. Volgens het parket de man alleen zijn en houdt hij niemand gegijzeld. De speciale diensten van de politie zijn aanwezig, alsook de burgemeester Benoît Cerexhe. De verdachte had ook een hond mee, die nu door de politie wordt opgevangen.