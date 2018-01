Man met mes overvalt bediende gemeentehuis Sint-Jans-Molenbeek Silke Vandenbroeck

23 januari 2018

15u51 0 Brussel Een gewapende overval heeft deze middag plaatsgevonden aan het IJzerplein in Sint-Jans-Molenbeek.

"Een man bedreigde een bediende van het gemeentehuis die net op dat moment op weg was naar de bank om geld te storten. De overvaller kon gaan lopen met enkele duizenden euro's", zegt Denis Goeman, woordvoerder van het parket van Brussel. "Op dit moment hebben we nog niemand kunnen arresteren. De politie heeft een perimeter ingesteld en het labo van de federale politie is ter plaatse."